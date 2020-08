Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi n’a pas encore réussi à faire oublier Cavani...

Publié le 1 août 2020 à 11h30 par A.C.

Avec l’absence de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a fait jouer son Paris Saint-Germain en 4-3-3 face à l’Olympique Lyonnais, en finale de Coupe de la Ligue (0-0, 6 tab à 5), avec un rôle différent pour Mauro Icardi. Ce dernier, n’a pas vraiment convaincu...

Pour le spectacle, il faudra repasser. Ce vendredi au Stade de France, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ont livré un match terne en finale de la Coupe de la Ligue. Sans Kylian Mbappé, sorti sur blessure lors de la finale de Coupe de France contre l’ASSE (1-0), Thomas Tuchel a modifié son habituel 4-4-2. Le coach du PSG a en effet fait évoluer les siens dans un 4-3-3 qui n’a pas vraiment réussi à Mauro Icardi. L’attaquant définitivement acquis à l’Inter après son prêt, a en effet montré un bien triste visage. Pas assez concerné par le jeu collectif, l’Argentin n’a surtout pas montré ce flair de buteur et ce sang froid qui ont fait sa réputation en Serie A. Cela fait d’ailleurs trois matchs qu’Icardi n’a pas marqué pour le PSG, alors qu’il était censé être celui capable de faire oublier Edinson Cavani aux fans parisiens.

Ménès regrette presque Cavani !

Pas vraiment fan d’Edinson Cavani, qu’il n’a jamais hésité à tacler, Pierre Ménès a analysé la prestation d’Icardi face à l’Olympique Lyonnais. Le chroniqueur de Canal + en a surpris plus d’un, lorsqu’il a avoué regretter presque l’Uruguayen, face à son successeur. « Icardi est d’une inexistence qui commence à conférer à l’inquiétant. Il me ferait presque regretter Cavani, c’est pour vous dire » a lancé Ménès, sur son blog. Les choses vont d’ailleurs se compliquer grandement, face à une Atalanta qui pratique un jeu de possession et très offensif, où un Icardi sera essentiel pour le PSG.

« Ce n’est pas la meilleure période pour Mauro »