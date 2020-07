Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie forte d'Icardi sur son arrivée à Paris !

Publié le 28 juillet 2020 à 17h15 par La rédaction

Définitivement acheté par le PSG cet été, Mauro Icardi s’est longuement confié sur son arrivée dans le club parisien et l'importance qu'ont eue ses coéquipiers pour faciliter son intégration.

Prêté cette année par l’Inter Milan, Mauro Icardi s’est finalement engagé avec le PSG pour un contrat jusqu’en 2024. Une arrivée rondement bien négociée par Leonardo qui a réussi à faire baisser l’option d’achat de l’attaquant argentin passant de 70 M€ à 50 M€ sans bonus. Avec une bonne saison à son actif (20 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues), Mauro Icardi espère briller encore plus l’année prochaine avec ses coéquipiers. Interrogé sur l’importance que ses derniers ont eue lors de son arrivée, l’attaquant argentin n’a pas hésité à tarir d’éloge les joueurs parisiens et l'institution du PSG…

« Mes coéquipiers m'ont reçu m'a beaucoup aidé »