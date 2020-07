Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mauro Icardi évoque une retraite à Paris !

Publié le 28 juillet 2020 à 9h45 par Th.B.

Arrivé en prêt l’été dernier et définitivement un joueur du PSG depuis la fin du mois de mai, Mauro Icardi se sent bien à Paris. De là à y finir sa carrière ? Il n’y a pas de certitude dans le football selon lui.

Très impressionnant au cours de la première partie de saison de par son réalisme et ses statistiques, Mauro Icardi a rapidement convaincu Leonardo de le conserver outre sa période de prêt d’une saison convenue avec l’Inter l’été dernier. À cause de la crise économique survenue au printemps dans la foulée du Covid-19, le PSG a dû renégocier les termes de l’accord et de l’option d’achat de 70M€. Finalement un terrain d’entente pour 50M€ hors bonus a été trouvé, faisant d’Icardi un joueur du PSG jusqu’en juin 2024. Une retraite au sein du club de la capitale où il a avoué se sentir à son aise à France Football , l’Argentin n’a pas de certitude.

« On ne sait jamais »