Mercato - OM : Villas-Boas voit grand pour l’OM !

Publié le 28 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas attendrait des renforts en marge de la saison prochaine au cours de laquelle le club phocéen participera à la Ligue des champions. Et le technicien portugais aurait déjà communiqué une liste de joueurs importante à sa direction.

Pour la première fois en sept ans, l’OM disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Le Champions Project du club phocéen n’a jamais été aussi performant et André Villas-Boas y est pour quelque chose. Arrivé l’été dernier afin de redresser l’OM qui n’allait participer à aucune coupe européenne, le technicien portugais a permis au club de terminer deuxième en Ligue 1, derrière l’indétrônable PSG. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’entraîneur de l’OM attendrait des changements.

Villas-Boas aurait fixé ses priorités !