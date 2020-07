Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces énormes révélations dans le dossier Jérémie Boga

Publié le 27 juillet 2020 à 19h45 par D.M.

Selon nos informations, l’OM garde un œil sur Jérémie Boga qui a explosé à Sassuolo cette saison. Toutefois, le club marseillais se retrouve distancé dans ce dossier notamment par le Napoli.

Après un passage raté à Chelsea, Jérémie Boga s’épanouit enfin à Sassuolo. Arrivé en Italie en 2018, l’attaquant ivoirien réalise une saison prometteuse comme l’illustrent ses 11 buts en Serie A. Des prestations qui ont attiré le regard de nombreuses équipes européennes. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 30 juin dernier, l’OM, mais aussi l’OL, Rennes et Monaco ont coché le nom de Jérémie Boga. Mais ces clubs sont aujourd’hui distancés par le Napoli qui figure en pole dans ce dossier selon nos informations. Une tendance confirmée ce lundi par la presse italienne.

Un échange entre Boga et Younes ?