Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les priorités de Villas-Boas se confirment sérieusement !

Publié le 27 juillet 2020 à 14h45 par D.M.

André Villas-Boas aurait fait parvenir une liste d’une quinzaine de joueurs à ses dirigeants. Le technicien de l’OM voudrait notamment attirer un attaquant et un latéral gauche.

C’est désormais officiel, l’OM a trouvé son « head of football » en la personne de Pablo Longoria. Passé par la Juventus et le FC Valence, l’Espagnol aura la délicate mission de renforcer son équipe lors du mercato estival, tout en faisant attention aux finances du club durement touchées par la crise sanitaire. Dans un entretien à La Provence le 22 juillet dernier, André Villas-Boas avait cerné les secteurs à renforcer : « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central, un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Christopher Rocchia . »

Une liste fournie aux dirigeants par André Villas-Boas