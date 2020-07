Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier M’Baye Niang définitivement à oublier pour l'OM !

Publié le 27 juillet 2020 à 8h45 par D.M.

Annoncé du côté de l’OM, M’Baye Niang verrait cette piste s’éloigner. Le club marseillais rencontre des difficultés financières et n’aurait pas les moyens de s’offrir l’attaquant de Rennes.

L’OM a profité de la première partie du mercato estival pour se renforcer au milieu de terrain et en défense en accueillant Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Le club marseillais pourrait également recruter un attaquant et plusieurs médias ont annoncé un intérêt de l’OM pour M’Baye Niang qui évolue à Rennes. Toutefois, comme le 10 Sport vous l’a annoncé, les dirigeants phocéens n’ont formulé aucune offre et il n’y a pas eu le début d'une discussion avec le joueur. Des informations confirmées par André Villas-Boas le 22 juillet dernier : « On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter. Ça a pris de l'importance, et je ne sais pas pourquoi, jusqu'au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de mon effectif. J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre . »

Niang trop cher pour l’OM