Mercato - OM : Une concurrence plus que féroce pour Jérémie Boga ?

Publié le 27 juillet 2020 à 7h45 par A.C.

La tâche de l’Olympique de Marseille pour Jérémie Boga s’annonce extrêmement délicate.

Après l’échec à Chelsea et les nombreux prêts de ces dernières saisons, Jérémie Boga semble finalement s’épanouir à Sassuolo. Il a en effet littéralement explosé en Serie A et selon nos informations, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et le Stade Rennais le suivent de très près. Les choses ne seront toutefois pas simples pour les clubs de Ligue 1. Le Napoli est en pole pour Boga, tandis que le Borussia Dortmund serait prêt à miser gros sur lui, afin de pallier un possible départ de Jadon Sancho.

Boga affole l’Europe !