Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria se fait déjà fracasser par un dirigeant !

Publié le 28 juillet 2020 à 15h45 par D.M.

Secrétaire technique du FC Valence, Vicente Rodriguez n’a pas mâché ses mots envers Pablo Longoria, récemment nommé au poste de « head of football » de l’OM.

Après avoir trouvé son « head of business » en la personne de Hugues Ouvrard, l’OM a déniché son « head of football ». Ce dimanche, le club marseillais a en effet officialisé l’arrivée de Pablo Longoria, passé par la Juventus et le FC Valence, et qui prend la succession d’Andoni Zubizarreta. L’Espagnol aura la mission de gérer le secteur sportif et de mener ce mercato estival qui s’annonce délicat pour l’OM, en grande difficulté financière. Reconnu pour sa capacité à repérer de jeunes joueurs à fort potentiel, Pablo Longoria ne fait toutefois pas l’unanimité notamment dans son ancien club, le FC Valence.

« Longoria est un lâche et un menteur »