Mercato - Barcelone : Lenglet, Ter Stegen... La crise sanitaire bouscule les plans du Barça !

Publié le 28 juillet 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Clément Lenglet, mais les négociations seraient actuellement perturbées par les difficultés financières du club catalan. Une situation qui concerne également Marc-André ter Stegen, en discussions avec ses dirigeants pour rallonger son bail.

Le mercato estival pourrait être synonyme de départ pour bon nombre de joueurs du FC Barcelone. Alors que Clément Lenglet et Gérard Piqué forment actuellement la charnière centrale, Samuel Umtiti et Jean-Clair-Todibo ne sont plus en odeur de sainteté et pourraient chercher du temps de jeu ailleurs. Le premier figurerait sur les tablettes de nombreux club de Premier League, mais aussi de l’OM. Le second est surveillé par le PSG comme le 10 Sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Des départs qui pourraient permettre à Clément Lenglet de gagner en sérénité et de s’installer durablement en défense. Les dirigeants du FC Barcelone seraient pleinement satisfaits par les prestations de l’international français et devraient lui proposer un nouveau contrat.

Une prolongation en suspens

Arrivé en Catalogne en juillet 2018, Clément Lenglet a gagné sa place dans le onze titulaire du FC Barcelone et figure aujourd’hui comme un titulaire indiscutable. Des performances qui ont réveillé l’intérêt de nombreux clubs. Selon les informations de Goal , le défenseur de 25 ans aurait sur sa table de nombreuses offres notamment de la part d’équipes prestigieuses. Mais le joueur ne devrait pas donner suite à ces propositions puisqu’il aurait l’intention de rester au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2023, Clément Lenglet pourrait encore rester de longues années en Catalogne. En effet, le portail précise également que les dirigeants catalans voudraient rallonger le bail du joueur français. Une prolongation qui pourrait s’accompagner d’une importante revalorisation salariale puisque la rémunération de l’ancien nancéien serait nettement moins élevée que celle de Samuel Umtiti qui a perdu sa place de titulaire. Mais les négociations seraient pour l’heure au point mort en raison des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone. Les discussions seraient actuellement suspendues même si les dirigeants espéreraient une signature avant le début de la saison prochaine. Une manière également pour le club catalan de sécuriser l’avenir de Clément Lenglet et d’éviter que des clubs passent à l’offensive lors des prochaines sessions de transferts. Une situation qui rappelle celle de Marc-André ter Stegen.

Le Barça est confiant pour Ter Stegen