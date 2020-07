Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau dossier chaud bientôt bouclé par Eyraud ?

Publié le 28 juillet 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Le FC Séville voudrait boucler le dossier Maxime Lopez et aurait intensifié ses contacts avec l'entourage du joueur et l’OM. Pour le remplacer, André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur Mijat Gacinovic (Eintracht Francfort).

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (entre-temps Balerdi est arrivé à Marseille NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Christopher Rocchia » déclarait le 22 juillet dernier André Villas-Boas dans un entretien à La Provence . Toutefois, l’OM pourrait également être contraint de recruter un milieu de terrain. En grande difficulté financière, le club marseillais pourrait se séparer de plusieurs joueurs qui disposent d’une belle cote sur le marché à l’instar de Maxime Lopez. Évalué entre 8 et 12M€, le joueur de 22 ans pourrait quitter son club formateur et rejoindre le FC Séville qui le suivrait depuis plusieurs mois maintenant. Un transfert qui pourrait intervenir dans les prochains jours.

Le FC Séville passe à l’action

Ces dernières semaines, le nom de Maxime Lopez est revenu régulièrement du côté du FC Séville et des discussions auraient été entamées avec l’OM selon plusieurs médias espagnols. Toutefois, Mathieu Grégoire a jeté un froid sur ce transfert. Selon le journaliste de L’Equipe , les contacts dateraient en réalité d’il y’a plus an lorsqu’Andoni Zubizarreta occupait encore le poste de directeur sportif. Une information démentie ce mardi par Estadio Deportivo qui indique que l’intérêt du FC Séville pour Maxime Lopez est bien réel. A en croire le média andalou, le FC Séville aurait accéléré dans ce dossier et aurait intensifié ses contacts avec l’OM et l'entourage du joueur. Directeur sportif du club espagnol, Monchi a bien l’intention de s’attacher les services du milieu de terrain et aurait d’ores et déjà formulé une offre de 8M€. Une somme en dessous des 12M€ réclamés par les dirigeants marseillais. Rien d’insurmontable pour le FC Séville qui pourrait prochainement boucler ce dossier et, par la même occasion, permettre à l’OM de se refaire une santé au niveau financier. Une somme qui pourrait être en partie réinvestie dans le recrutement d’un nouveau milieu de terrain afin de remplacer numériquement Maxime Lopez.

Gacinovic pour succéder à Lopez ?