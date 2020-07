Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait identifié le successeur de Maxime Lopez !

Publié le 28 juillet 2020 à 11h15 par D.M.

Annoncé du côté du FC Séville, Maxime Lopez pourrait quitter l’OM cet été. Pour le remplacer, André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur Mijat Gacinovic qui évolue cette saison à l’Eintracht Francfort.

L’OM a bouclé les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi durant cette première partie de mercato estival. Mais en grande difficulté financière, le club marseillais doit également se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Formé à l’OM, Maxime Lopez est concerné par un possible départ. Le milieu de terrain, qui dispose d’une belle cote sur le marché, serait notamment courtisé par le FC Séville. Et en cas de départ de Maxime Lopez, les dirigeants marseillais pourraient se tourner vers un international serbe.

Mijat Gacinovic pour succéder à Maxime Lopez ?