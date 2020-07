Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas n’avait aucune chance pour M’Baye Niang…

Publié le 28 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui, le dossier M’Baye Niang semble être classé du côté de l’OM. Il faut dire que le club phocéen partait de très loin pour l’attaquant de Rennes. Explications.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore des renforts à l’OM. L’une des priorités est notamment de trouver un nouvel attaquant. Et celui-ci ne sera pas M’Baye Niang. Intéressé par une arrivée sur la Canebière, l’attaquant de Rennes ne viendra finalement pas et c’est Villas-Boas en personne qui a dernièrement scellé ce dossier. « On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter. Ça a pris de l'importance, et je ne sais pas pourquoi, jusqu'au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de mon effectif. J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre », concédait le Portugais.

Niang était trop cher !