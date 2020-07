Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal gagnant-gagnant imaginé par Leonardo ?

Publié le 28 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat au PSG, Julian Draxler est l’un des joueurs que Leonardo souhaite se séparer cet été. Et il se pourrait bien que l’Allemand fasse le bonheur du directeur sportif. Explications.

Recruté en janvier 2017, Julian Draxler débarquait au PSG avec de grosses promesses à confirmer. Problème, l’ancien de Wolfsburg n’a jamais donné satisfaction depuis son arrivée au sein du club de la capitale. Les mois ont passé et désormais, l’Allemand n’a plus qu’un an de contrat. Alors que Thomas Tuchel ne compterait plus forcément sur lui, Draxler serait prié de trouver une porte de sortie, ce qu’il n’aurait pas forcément envie, se sentant très bien à Paris. Néanmoins, ce dossier pourrait finalement se débloquer dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour Leonardo qui pourrait frapper d’une pierre deux coups…

Un échange Draxler-Cunha ?