Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est en place pour la succession de Gerard Piqué…

Publié le 28 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

A 33 ans, Gerard Piqué se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Au FC Barcelone, on penserait ainsi à la succession de l’Espagnol.

Un grand chantier se prépare au FC Barcelone. En Catalogne, l’objectif est de rajeunir l’effectif de Quique Setien alors qu’un chapitre touche à sa fin. La place pourrait désormais être laissée à certains jeunes à l’instar de Riqui Puig, Ansu Fati ou Pedri qui incarnent l’avenir du Barça. Mais ce renouvellement pourrait aussi se traduire sur le marché des transferts. En se jetant sur Lautaro Martinez (22 ans), les Blaugrana souhaitent régler la question de la succession de Luis Suarez. Et en ce qui concerne celle de Gerard Piqué (33 ans), la réponse pourrait aussi être apportée cet été.

Eric Garcia pour préparer l’après-Piqué !