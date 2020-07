Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le dernier dossier bouclé par Leonardo !

Publié le 28 juillet 2020 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG a officialisé ce lundi la signature du contrat aspirant de la pépite El Chadaille Bitshiabu, le père du joueur a fait une confidence sur les intentions qu’avait le jeune défenseur de 15 ans.

Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, respectivement partis au terme de leur contrat aspirant au Bayern Munich et à l’AS Saint-Etienne, Leonardo s’est attelé à régler d’autres dossiers chez les jeunes joueurs du PSG. Et après la signature des premiers contrats professionnels d’Edouard Michut et de Djeidi Gassama, le club de la capitale a en effet annoncé ce lundi qu’un accord avait été trouvé avec El Chadaille Bitshiabu pour que celui-ci signe un contrat aspirant avec son écurie formatrice. Le PSG parvient donc une nouvelle fois à conserver l’une de ses jeunes pépites, le défenseur de 15 ans mesurant 1m95 étant considéré comme un grand espoir à son poste.

« La priorité était de rester au PSG »