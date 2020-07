Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite de Guardiola décidée à rejoindre le Barça ?

Publié le 28 juillet 2020 à 1h30 par D.M.

Le FC Barcelone surveillerait de près la situation d’Eric Garcia et pourrait passer à l’attaque à l’occasion du mercato estival. Le joueur de Manchester City ne resterait pas insensible à l’intérêt du club catalan.

« Nous allons essayer de le convaincre que nous le voulons ici pendant de nombreuses années. Eric a un contrat avec nous pour une saison encore. Nous l'aimons oui mais s'il décide de ne pas continuer, nous ne pouvons pas faire plus. Lui, son agent et sa famille savent que nous croyons en lui » déclarait Pep Guardiola le 9 juillet au moment d’évoquer l’avenir d’Eric Garcia. Il faut dire que le jeune défenseur central (19 ans) attiserait la convoitise du FC Barcelone. Mundo Deportivo indique ce lundi que le club catalan pourrait formuler une offre lors du mercato estival et tenter de racheter la dernière année de contrat d’Eric Garcia.

Garcia veut retourner en Catalogne