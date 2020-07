Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour l'avenir de Rakitic ?

Publié le 27 juillet 2020 à 22h00 par A.D.

Cet été, le FC Barcelone pourrait finalement conserver Arturo Vidal. En revanche, pour ce qui est d'Ivan Rakitic, le départ se préciserait un peu plus.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les caisses du FC Barcelone seraient fortement touchées. Pour rééquilibrer ses comptes, le club catalan aurait l'intention de procéder à un dégraissage de son effectif. Dans cette optique, Ivan Rakitic (32 ans) et Arturo Vidal (33 ans), qui auraient pu quitter le FC Barcelone lors des dernières fenêtres de transferts, pourraient être sacrifiés cet été. Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce dimanche soir, le Barça serait déjà passé à l'action pour se séparer de ses deux milieux de terrain. Alors qu'il souhaiterait s'attacher les services de Matteo Guendouzi, Eric Abidal aurait proposé d'offrir à la fois Arturo Vidal et Ivan Rakitic en échange de la pépite française à Arsenal. Mais cette formule ne conviendrait pas à Mikel Arteta, le coach des Gunners .

Rakitic plus que jamais en danger ?