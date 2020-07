Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen fait de nouvelles révélations !

Publié le 28 juillet 2020 à 11h45 par B.C.

Annoncé tout proche du Napoli, le frère de Victor Osimhen a confirmé son arrivée prochaine chez les Azzurri et révèle, comme indiqué par le 10 Sport, que l'attaquant du LOSC était très apprécié par l'Inter Milan.

Décidément, le transfert de Victor Osimhen vers le Napoli prend beaucoup de temps. Pourtant, l'arrivée de l'international nigérian fait peu de doutes puisque tout serait déjà bouclé dans ce dossier. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport dès le 30 juin, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente pour une opération avoisinant 80M€. Un montant comprenant plusieurs bonus, tandis que la part fixe serait estimée à 60M€. Hésitant à l'idée d'aller à Naples, Victor Osimhen a finalement décidé de rejoindre le club d'Aurelio De Laurentiis, et la tendance se confirme une nouvelle fois avec les dernières déclarations de son frère.

« Je suis sûr qu'il sera un nouveau joueur de Naples »