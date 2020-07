Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Dénouement imminent pour Osimhen ?

Publié le 27 juillet 2020 à 22h10 par H.G.

Alors que Victor Osimhen est très proche de s’engager au Napoli comme nous vous l’avons révélé, le feuilleton pourrait prendre fin dès ce mardi à en croire les dernières informations venues d’Italie.