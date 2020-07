Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Il n’y a désormais plus aucun doute pour Victor Osimhen !

Publié le 28 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Ces derniers jours, le transfert annoncé de Victor Osimhen vers Naples a connu de nombreux rebondissements. Mais à en croire Gérard Lopez, président du LOSC, cela ne serait plus qu’une question de détails.

Après avoir cédé Nicolas Pépé pour 80M€ à Arsenal, le LOSC s’apprête à réaliser un nouveau coup XXL. En effet, un an seulement après avoir acheté Victor Osimhen pour près de 14M€, les Dogues vont toucher le pactole avec le Nigérian. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’attaquant de Christophe Galtier va rejoindre Naples pour un montant avoisinant les 80M€. Depuis plusieurs jours désormais, les discussions se tiennent entre les différentes parties. Et si plusieurs rebondissements sont intervenues dans les négociations, il n’y aurait aucune crainte à avoir. C’est Gérard Lopez qui le dit.

« Ce sera annoncé le moment venu »