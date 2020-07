Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Cette énorme révélation à 70M€ de Gérard Lopez

Publié le 28 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

Avec Victor Osimhen, le LOSC s’apprête à toucher un nouveau gros chèque. Pour autant, dans le nord, Gérard Lopez ne recherche pas uniquement à faire des bénéfices et il a tenu à le faire savoir.

Grâce notamment à Luis Campos, le LOSC se distingue par son projet de trading de joueurs. Une politique qui va prochainement se vérifier avec le transfert de Victor Osimhen. Acheté pour 14M€ à Charleroi, le Nigérian va rejoindre Naples contre près de 80M€. Une plus-value exceptionnelle à laquelle pourrait également s’ajouter le possible transfert de Jonathan Ikoné, ciblé notamment par le Borussia Dortmund pour venir succéder à Jadon Sancho. Cet été, le LOSC va donc s’en mettre plein les poches. Pour autant, Gérard Lopez sait aussi dire non à de grosses offres. Et le président des Dogues a fait notamment de grosses révélations concernant le cas Renato Sanches, arrivé l’été dernier du Bayern Munich contre 20M€.

« On a des offres supérieures à 70M€ pour Renato Sanches »