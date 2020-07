Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez lève le voile sur la succession d’Osihmen !

Publié le 27 juillet 2020 à 20h15 par Th.B.

En partance pour le Napoli, Victor Osimhen va laisser un vide sur le front de l’attaque du LOSC. Président du club lillois, Gérard Lopez a évoqué les pistes pour succéder au Nigérian.

« Le joueur a fait son choix, Naples. C'est avancé, il manque des détails. Ce sera annoncé le moment venu. Comme ce n'est pas encore officiel, on continue d'avoir d'autres offres. Je veux conserver de bonnes relations avec ces clubs aussi. Alors je gère leurs attentes » . Pour L’Équipe , Gérard Lopez a évoqué la complexité du dossier Victor Osimhen qui semble pourtant tout proche de s’engager en faveur du Napoli. Néanmoins, à cause d’un changement d’agent et de détails à régler concernant diverses clauses, le deal n’est toujours pas bouclé. Cela n’empêche pas le LOSC de se pencher sur sa succession pour autant. Et deux profils ressortent avec insistance ces derniers temps : Alfredo Morelos et Jonathan David. Deux options que le président Gérard Lopez a évoqué sur le plateau du RMC Football Show ce lundi soir.

Lopez confirme pour Morelos et David !