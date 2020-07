Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier prioritaire, Leonardo est fixé !

Publié le 28 juillet 2020 à 10h45 par Th.B.

Faisant de Sergej Milinkovic-Savic une priorité de son mercato estival, le directeur sportif Leonardo aurait la possibilité d’attirer le Serbe au PSG, le principal intéressé ne fermant pas la porte à une nouvelle aventure.

Cet été, Leonardo a du pain sur la planche. En effet, en plus de la succession de Thiago Silva et de Thomas Meunier, le directeur sportif du PSG compte renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel en recrutant un, voire deux joueurs dans ce secteur de jeu. En outre, un complément offensif est prévu. Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Éric Maxim Choupo-Moting, le10sport.com vous révélait courant juin qu’un attaquant pourrait débarquer cet été au PSG. Mais pour l’heure, la grande priorité du directeur sportif n’est autre que Sergej Milinkovic-Savic pour qui une première offre a été formulée à la Lazio, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité fin mai.

Milinkovic-Savic ouvert à un départ de la Lazio ?