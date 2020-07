Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive du Barça pour… Aubameyang ?

Publié le 28 juillet 2020 à 12h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Pierre-Emerick Aubameyang aurait été approché par le Barça, mais pas seulement.

Avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu une véritable machine à marquer. En l’espace de deux ans et demi chez les Gunners , l’international gabonais a inscrit 68 buts. Sa situation contractuelle fait de lui une belle opportunité sur le marché des attaquants, qui est assez bouché et surtout très onéreux. En quête d’un successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone s’est penché sur son profil au cours du mercato hivernal et suit toujours avec attention l’évolution de sa situation, lui qui est lié à Arsenal jusqu’en juin 2021. En difficulté financière, le club londonien ne laissera pas partir son attaquant libre de tout contrat. Alors, si un accord n’était pas trouvé, Aubameyang serait vendu cet été. Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, Raul Jimenez serait une possibilité en cas de départ du Gabonais, très suivi sur le marché.

Aubameyang approché par le Barça, le joueur en quête de titres