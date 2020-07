Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération chamboulée par… Simeone ?

Publié le 28 juillet 2020 à 11h00 par Th.B.

Souhaitant proposer un audacieux échange à Arsenal pour s’attacher les services de Matteo Guendouzi, le FC Barcelone verrait l’Atletico de Madrid devenir une véritable menace pour le Français.

Matteo Guendouzi au FC Barcelone ? Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 24 juin dernier que le jeune milieu de terrain d’Arsenal figurait dans le viseur du Barça ainsi que du Real Madrid. Que ce soit au sein de la direction blaugrana ou dans les couloirs de Valdabebas, on apprécierait le profil du Français. Néanmoins, le FC Barcelone aurait passé la seconde dans cette opération. Foot Mercato a récemment dévoilé qu’une audacieuse proposition aurait émanée des bureaux du Barça . Un échange Ivan Rakitic et Arturo Vidal contre Matteo Guendouzi. Une possibilité alléchante pour Arsenal, qui compterait se séparer de son milieu de terrain. Néanmoins, une autre option pourrait se présenter et s’avérer plus intéressante aux yeux de la direction des Gunners .

Guendouzi utilisé pour débloquer le dossier Thomas Partey