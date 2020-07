Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi se prononce déjà sur son avenir au PSG…

Publié le 29 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

Désormais, Mauro Icardi est un joueur du PSG à part entière. Un club où l’Argentin de 27 ans pourrait pourquoi pas envisager de terminer sa carrière.

Dans l’oeil du cyclone à l’Inter Milan après avoir été la star du club, Mauro Icardi n’a eu d’autre choix que de faire ses valises l’été dernier. Et c’est Leonardo qui a réalisé le gros coup en réussissant à attirer l’Argentin, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Icardi n’a d’ailleurs pas mis longtemps avant de frapper fort au PSG, enchainant les buts. Et l’aventure ne va pas s’arrêter puisque Leonardo a dernièrement réussi à faire de ce prêt un transfert définitif. Une jolie opération encore plus exceptionnelle puisque le directeur sportif du PSG a réussi à négocier le prix de Mauro Icardi à la baisse en parvenant à un accord avec l’Inter Milan pour un montant de 50M€ + différents bonus.

« On ne sait jamais… »