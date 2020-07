Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d’Ander Herrera sur son avenir !

Publié le 29 juillet 2020 à 0h45 par T.M.

Arrivé l’été dernier au PSG, Ander Herrera se serait pas assuré de continuer avec le club de la capitale la saison prochaine. L’Espagnol s’est d’ailleurs laissé aller à quelques confidences sur son avenir.

Le milieu de terrain est l’un des gros chantiers de Leonardo durant ce mercato estival. Alors que le directeur sportif du PSG cherche à attirer du sang neuf, ciblant notamment Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou encore Lorenzo Pellegrini, un grand ménage pourrait aussi être fait. Plusieurs départs seraient donc à prévoir dans ce secteur à l’instar de Julian Draxler, mais aussi Idrissa Gueye ou Ander Herrera, arrivés pourtant l’été dernier. En fin de contrat avec Manchester United, l’Espagnol devait apporter toute son expérience au PSG, son bilan n’est pas si excellent. C’est ainsi qu’un départ pourrait intervenir pour Herrera comme Le 10 Sport vous l’avait révélé.

« Mon rêve à court terme es de gagner des titres avec le PSG »