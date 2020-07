Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a fait le «choix parfait» avec Pablo Longoria !

Publié le 28 juillet 2020 à 22h45 par La rédaction

Connaissant bien Pablo Longoria, l'agent François Abdou Saadi estime que Jacques-Henri Eyraud a fait un coup parfait en recrutant l'Espagnol à l'OM.

C’était un dossier urgent que l’OM devait boucler. Et c’est désormais chose faite. Pablo Longoria, passé par la Juventus ou encore le FC Valence, est devenu le nouveau Directeur Général délégué chargé du Football de l’OM. L’Espagnol prend donc la succession d’Andoni Zubizarreta, parti de Marseille en mai dernier. Jacques-Henri Eyraud a justifié son choix, et a expliqué que le nouveau « Head of football » marseillais était un « manager très expérimenté ». Et pour un connaisseur de Valence, le président marseillais ne s’est pas trompé…

« Longoria est la personne parfaite pour relancer l'OM »