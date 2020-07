Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recrutement, stars… A quoi faut-il s’attendre avec Pablo Longoria ?

Publié le 28 juillet 2020 à 17h30 par T.M.

A la recherche d’un successeur à Andoni Zubizarreta depuis plusieurs semaines désormais, l’OM a trouvé son bonheur avec Pablo Longoria. Passé par la Juventus et plus récemment par Valence, l’Espagnol peut apporter énormément au club phocéen.

Jacques-Henri Eyraud peut enfin souffler, il a trouvé son « Head of Football ». Pour lancer la phase 2 du projet de Frank McCourt, l’OM avait décidé de se séparer d’Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif. Sur la Canebière, on était donc en quête de celui à qui confier les clés du sportif et ce feuilleton aura duré de longues semaines. Finalement, le dénouement est intervenu dimanche dernier avec la nomination de Pablo Longoria. Passé par la Juventus ou encore Valence, l’Espagnol retrouve donc un poste, avec cette fois de grosses responsabilités. Et à l’OM, Longoria va rapidement devoir faire ses preuves alors que la situation n’est pas simple. Il n’empêche que le dirigeant de 33 ans pourra apporter différentes choses aux Phocéens.

« C’est un visionnaire »