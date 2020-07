Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OM serait passé à l'action pour la prolongation de Thauvin !

Publié le 28 juillet 2020 à 17h45 par La rédaction

Florian Thauvin n'a plus qu'un an de contrat et du côté de l'OM, on serait déjà passé à l'action pour tenter de prolonger le champion du monde.

Ce dossier pourrait être l’un des plus chauds à l’OM ces prochaines semaines. Florian Thauvin ne dispose plus que d’une saison de contrat sur la Canebière, ce qui signifie que qu’il pourrait partir libre l’été prochain. Un scénario qui pourrait bien arrivée étant donné que l'international français ne souhaiterait pas partir cet été. De plus, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le champion du monde 2018 n’avait toujours aucun signe de la part du club marseillais au sujet d’une prolongation de bail. Mais visiblement, du côté de l'OM, on pourrait bien être passé à l'action pour tenter de conserver Thauvin au-delà de son bail actuel…

Une prolongation pour Thauvin ?