Mercato : Ce club qui ne lâcherait rien pour Edinson Cavani !

Publié le 28 juillet 2020 à 16h15 par D.M.

Le Benfica serait déterminé à s’attacher les services d’Edinson Cavani et les négociations auraient repris entre les deux parties. Le club portugais chercherait notamment à convaincre l’attaquant de baisser son salaire.

Après sept ans de bons et loyaux services, Edinson Cavani a quitté le PSG. L’attaquant uruguayen a refusé de prolonger son contrat de quelques semaines pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions avec le club parisien et est désormais libre de s’engager avec l'équipe de son choix. Edinson Cavani a notamment été annoncé du côté de l’Atlético ou de l’Inter. Le 10 Sport vous a également annoncé en exclusivité l'intérêt du Bayern Munich pour l'ancien membre du PSG. Mais une piste a particulièrement pris de l’ampleur ces derniers jours. En effet, le 10 Sport vous confirme que le Benfica souhaite s’offrir le joueur de 33 ans lors de ce mercato estival et son agent et demi-frère Walter Guglielmone négocie actuellement avec le club portugais.

Un transfert possible à une seule condition