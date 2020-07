Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Niang, Rennes pourrait encore contrarier l’OM !

Publié le 28 juillet 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que l’OM aurait déjà transmis une première offre à Sassuolo pour le jeune Gianluca Scamacca (21 ans) l’Italien a la cote sur le marché et le Stade Rennais aurait coché son nom dans sa short-list.

Comme Villas-Boas l’a récemment fait savoir, l’OM va continuer de scruter le marché dans l’optique de trouver un attaquant. Pour La Provence , l’entraîneur portugais faisait passer le message suivant le 22 juillet. « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (entretien réalisé lundi, avant l'officialisation de Balerdi, NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Rocchia » . Et ce profil offensif en question, le club phocéen pourrait déjà l’avoir trouvé. Ce mardi, TMW a révélé qu’une offre de 12M€ aurait été transmise à Sassuolo pour Gianluca Scamacca qui a été prêté à Ascoli en Serie B cette saison. L’attaquant de 21 ans n’intéresserait cependant pas que l’OM.

Le jeune Scamacca également dans le viseur du Stade Rennais