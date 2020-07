Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel soulagé pour Allegri ?

Publié le 29 juillet 2020 à 1h15 par A.C.

Massimiliano Allegri semble bel et bien s’approcher d’un retour aux affaires, mais il ne semble pas vraiment porter son regarder vers le Paris Saint-Germain.

Sans la crise sanitaire du COVID-19, Thomas Tuchel aurait très bien pu ne plus être l’entraineur du Paris Saint-Germain, à l’heure actuelle. L’Allemand ne fait en effet pas l’unanimité au sein du PSG et c’est notamment le cas avec Leonardo. Nous vous avons plusieurs fois expliqué que le directeur sportif parisien et l’entraineur ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes. D’ailleurs, le 25 mai dernier, nous vous annoncions que la piste Massimiliano Allegri était toujours étudiée, au sein du PSG. L’ancien de la Juventus n’est autre que le favori de Leonardo, pour remplacer Tuchel.

Allegri tourné vers l’Inter, mais...