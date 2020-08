Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel analyse la mauvaise passe d'Icardi...

Publié le 1 août 2020 à 10h15 par A.D.

Lors des derniers matchs, Mauro Icardi a semblé être en perte de vitesse et n'est pas parvenu à faire trembler les filets adverses. Thomas Tuchel a lâché ses vérités sur la mauvaise passe de son buteur argentin.

Arrivé tambour battant au PSG, Mauro Icardi était un véritable serial killer lors de ses premiers mois dans la capitale française. Mais peu à peu, l'ancien capitaine de l'Inter s'est éteint et a perdu son incroyable efficacité. Alors que le coronavirus a suspendu les compétitions pendant de longues semaines, Mauro Icardi semble ne pas avoir retrouvé son étincelle à la reprise. Lors des derniers matchs, le numéro 18 du PSG paraissait éteint, semblait être difficile à trouver, voire inoffensif. Face à l'ASSE en finale de la Coupe de France, Mauro Icardi ne s'est pas montré dangereux et lors de la confrontation contre l'OL ce vendredi soir (finale Coupe de la Ligue), l'Argentin était invisible avant sa sortie à l'heure de jeu. Et cette situation préoccupe Thomas Tuchel.

«Ce n’est pas la meilleure période pour Mauro, c’est un peu dur»