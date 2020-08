Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça se tire une balle dans le pied avec Neymar !

Publié le 1 août 2020 à 3h30 par T.M.

Bien qu’un retour de Neymar soit grandement impossible cet été, le FC Barcelone garderait toujours un infime espoir. Toutefois, en Catalogne, on pourrait bien se compliquer la tâche tout seul. Explications.

Avec le coronavirus, les caisses du FC Barcelone sont actuellement vides. De quoi chambouler les plans du club catalan, qui a ainsi dû revoir ses priorités. Alors qu’une offensive était prévue pour Neymar, cela semble aujourd’hui très difficile. Josep Maria Bartomeu l’a d’ailleurs récemment reconnu, seul un échange pourrait permettre de revoir le joueur du PSG au Camp Nou. Un scénario qui trotte toujours dans l’esprit des Blaugrana. Ce jeudi, la Cadena Ser expliquait ainsi qu’un échange entre Neymar et Antoine Griezmann était toujours une possible pour le Barça.

Un dossier totalement relancé ?