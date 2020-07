Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise dans le dossier Ndombele ?

Publié le 31 juillet 2020 à 21h15 par A.D.

Le PSG devrait se frotter au Bayern pour le recrutement de Tanguy Ndombele. Toutefois, Daniel Levy, le président de Tottenham, n'aurait pas l'intention de vendre son milieu de terrain français.

Malgré les recrutements d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, Leonardo veut toujours recruter au milieu de terrain. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG est fortement intéressé par Sergej Milinkovic-Savic et Lorenzo Pellegrini. Toutefois, l'ancien du Milan AC envisagerait également d'autres pistes, tel que Tanguy Ndombélé. Et Leonardo aurait un adversaire de taille sur ce dossier. Selon nos informations du 28 juillet, Tanguy Ndombele figure sur les tablettes du Bayern. Mais, ni le club bavarois, ni le PSG ne devraient rafler la mise pour le milieu de terrain français de Tottenham.

Le transfert de Ndombele bloqué par Daniel Levy ?