Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule issue possible pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 31 juillet 2020 à 20h00 par D.M.

Le Real Madrid ne compte plus sur Luka Jovic et pourrait le laisser filer cet été. Plusieurs clubs se seraient positionnés dans ce dossier, mais aucun n’aurait l’intention de dépenser les 60M€ réclamés par le club madrilène. Un prêt pourrait être ainsi la seule solution possible.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Luka Jovic pourrait déjà quitter le Real Madrid. Recruté contre un chèque de 60M€, le joueur serbe n’est pas parvenu à s’installer durablement sur le front de l’attaquant madrilène et n'a pas réussi à convaincre suffisamment Zinédine Zidane. Ainsi, les dirigeants espagnols ne s’opposeraient pas à un départ de Luka Joviclors de ce mercato estival. Plusieurs équipes se seraient positionnées dans ce dossier, mais le Real Madrid ne compte pas brader son attaquant de 22 ans.

Luka Jovic prêté la saison prochaine ?