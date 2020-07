Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur l'avenir d'Aubameyang !

Publié le 31 juillet 2020 à 22h00 par D.M.

Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta a laissé entendre que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rester au sein du club londonien notamment s’il remporte la FA Cup ce samedi.

Sous contrat jusqu’en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve à la croisée des chemins. L’attaquant a entamé des discussions avec la direction d’Arsenal pour prolonger son contrat et son aventure à Londres, mais n'a toujours pas trouvé d'accord. Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, plusieurs clubs sont prêts à s’engouffrer dans la brèche à l’instar du FC Barcelone, de la Juventus ou encore de l’Inter. Et selon la Gazzetta dello Sport , la finale de la FA Cup pourrait bien déterminer l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, le média italien indique que l’attaquant gabonais pourrait rester à Arsenal en cas de victoire ce samedi face à Chelsea et de qualification pour la prochaine Ligue Europa.

