Mercato - Barcelone : Un sort inexorable pour Aubameyang ?

Publié le 30 juillet 2020 à 7h00 par A.C.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, semble déjà écrit.

Voilà des mois que le10sport.com vous parle du possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang. En fin de contrat avec Arsenal, l’attaquant n’a toujours pas avancé pour sa prolongation. Il faut dire que plusieurs gros clubs s’intéressent à lui selon nos informations. C’est le cas du FC Barcelone, mais également de l’Inter ou encore de la Juventus. Récemment, Mikel Arteta a émis le souhait de le voir rester et prolonger son contrat, mais l’avenir d’Aubameyang pourrait d’ores et déjà être joué.

Sans Europe, Aubameyang va partir, mais...