Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera n’est pas venu à Paris pour l’argent !

Publié le 30 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

En fin de contrat avec Manchester United, Ander Herrera a choisi de rejoindre le PSG l’été dernier. Mais comme l’a fait savoir l’Espagnol, cela n’a pas été influencé par l’argent.

De retour au PSG l’été dernier, Leonardo a réalisé un recrutement incroyable, multipliant les bons coups. Le directeur sportif parisien a apporté de nombreux renforts à Thomas Tuchel et ce dans différents secteurs. Parmi les belles opérations du PSG, on pouvait notamment noter l’arrivée d’Ander Herrera. A 30 ans, l’Espagnol a rejoint le club de la capitale pour 0€ étant donné qu’il était arrivé au terme de son contrat avec Manchester United. A la recherche de sang neuf dans l’entrejeu, Tuchel a donc pu compter sur l’expérience d’Herrera pour densifier ce secteur. Et l’ancien de l’Athletic Bilbao en a d’ailleurs dit plus sur ce choix de carrière.

« Paris c'est plus que de l’argent »