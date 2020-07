Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une mauvaise nouvelle pour la succession de Meunier !

Publié le 29 juillet 2020 à 17h45 par T.M.

Toujours à la recherche d’un nouvel arrière droit pour le PSG, Leonardo pourrait bien devoir faire une croix sur l’une de ses pistes.

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier n’a même pas prolongé de quelques semaines pour terminer la Ligue des Champions. Le Belge a ainsi filer au Borussia Dortmund, laissant une place vide dans l’effectif de Thomas Tuchel. En coulisses, Leonardo s’activerait ainsi pour trouver un renfort au poste d’arrière, multipliant les pistes pour trouver l’heureux élu. Il a notamment été question d’un intérêt pour Nordi Mukiele (Leipzig), Timothy Castagne (Atalanta), Hector Bellerin (Arsenal), Adam Marusic (Lazio) ou encore Hamari Traoré (Rennes). Leonardo pourrait donc piocher en Ligue 1 pour renforcer le PSG, mais avec le Malien, cela serait quasiment perdu.

« On avance plutôt bien »