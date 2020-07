Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe interpelle Cavani après son départ

Publié le 29 juillet 2020 à 15h15 par A.D.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Edinson Cavani a quitté le PSG. Presnel Kimpembe s'est livré sur le départ d'El Matador et n'a pas manqué de faire l'éloge de son ancien coéquipier.

Après sept saisons de grande qualité au PSG, Edinson Cavani a fait ses valises. Lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin, El Matador n'a pas prolongé son contrat. Et contrairement à Thiago Silva, Sergio Rico ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) ne finira pas la campagne de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes. Alors qu'Edinson Cavani a quitté le PSG, Presnel Kimpembe a fait part de ses regrets, avant de rendre un vibrant hommage à l'Uruguayen.

«Le voir partir me peine, même s’il faut respecter son choix et celui du club »