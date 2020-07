Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte de Presnel Kimpembe sur son avenir !

Publié le 29 juillet 2020 à 14h15 par A.D.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe ne compte pas faire ses valises de si tôt. Comme il l'a lui-même confié, le défenseur français voudrait jouer une grande partie de sa carrière sous les couleurs parisiennes.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a gravi les échelons jusqu'à devenir une pièce importante de Thomas Tuchel. Régulièrement utilisé ces dernières saisons, le défenseur de 24 ans devrait être un titulaire incontestable et incontesté dès la saison prochaine. Avec le départ de Thiago Silva, Presnel Kimpembe devrait être aligné avec Marquinhos en charnière centrale, à moins que Leonardo ne décide de recruter un joueur de classe mondiale à ce poste. Dans tous les cas, l'international français, qui a prolongé jusqu'en juin 2024 il y a un peu plus de deux semaines, ne prendra pas le large dans un avenir proche. Comme il l'a affirmé, Presnel Kimpembe compte s'inscrire sur la durée avec le PSG.

«C’est un endroit où j’aimerais faire la majeure partie de ma carrière»