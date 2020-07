Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle doit être la première priorité de Pablo Longoria à l’OM ?

Publié le 29 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

A peine arrivé à l’OM, Pablo Longoria voit déjà les dossiers chauds se multiplier sur son bureau. Quelle doit donc être la priorité de l’Espagnol, désormais en charge du sportif sur la Canebière ?

Après de longues semaines de recherches, Jacques-Henri Eyraud a enfin trouvé le successeur d’Andoni Zubizarreta, le « Head of Football » qu’il recherchait tant à l’OM. Et c’est finalement sur Pablo Longoria que le choix s’est porté et l’Espagnol a ainsi été nommé Directeur Général délégué chargé du Football. Ayant de grosses responsabilités sur la Canebière, l’ancien dirigeant de la Juventus ou de Valence sera ainsi en charge du sportif à l’OM et il y a déjà du pain sur la planche étant donné la situation actuelle de l’OM. Entre les joueurs qui se rapprochent de la fin de leur contrat, l’obligation de vendre pour faire entrer de l’argent et les demandes de Villas-Boas, Longoria va devoir s’attendre à des prochaines semaines mouvementées…

Longoria a du boulot !

A son arrivée à l’OM, Pablo Longoria s’est dit prêt à mettre toutes ses qualités au service du club phocéen. Sur la Canebière, l’Espagnol ne devrait pas être de trop pour gérer tous les dossiers qu’il y a à gérer actuellement. En effet, la prolongation de Florian Thauvin ou de Steve Mandanda, les ventes des flops Kostas Mitroglou et Kevin Strootman ou encore les renforts réclamés par André Villas-Boas notamment au poste d’attaquant sont les dossiers chauds du moment à l’OM. Longoria va donc devoir se retrousser les manches pour affronter ces énormes chantiers.



Mais, quelle doit être la priorité de Pablo Longoria ?