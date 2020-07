Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sur le marché, Longoria est déjà passé à l’action !

Publié le 29 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

«Head of football» de l’OM depuis seulement dimanche, Pablo Longoria aurait déjà pris en main un dossier chaud à savoir la succession de Maxime Lopez, le milieu de terrain français étant sur le départ.

Jusqu’ici et ce à cause du départ d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, André Villas-Boas avait la main mise sur les transferts et sur le mercato de l’OM. Depuis dimanche, le club phocéen possède dans ses rangs d’un directeur général chargé du football ou d’un «head of football» en la personne de Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol compterait bien assister Villas-Boas dans la refonte d’effectif tant attendue de l’entraîneur de l’OM.

Pablo Longoria à la baguette de la succession de Maxime Lopez ?