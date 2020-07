Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud aurait fait «le choix parfait» avec ce renfort !

Publié le 30 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Après avoir cherché pendant deux longs mois son nouveau «head of football», le président Jacques-Henri Eyraud a confié le poste à Pablo Longoria. Un choix intelligent et qui colle au projet de l’OM selon un agent basé à Valence où a opéré Longoria.

« Il n'a rien démontré à Valence car ce sont Mateu (Alemany, ancien directeur général ndlr) et Marcelino (ancien entraîneur ndlr) qui s'occupaient des transferts. Il m'a arnaqué et maltraité. Un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n'a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est : un lâche et un menteur » . Secrétaire technique du FC Valence, Vicente Rodriguez a récemment livré à la Cadena SER ce message concernant Pablo Longoria. Le nouveau «head of football» de l’OM suite à sa nomination de dimanche, serait donc selon lui un « lâche » et un « menteur ». De surcroît, il n’aurait pas eu un impact conséquent à Valence. De quoi émettre de sérieuses réserves pour son rôle à l’OM ? Pas vraiment selon cet agent basé à Valence qui a pu suivre de près son profil et ce qu’il peut apporter à l’OM.

Longoria, « le meilleur coup que l'OM aurait pu faire »