Mercato - OM : Le nouveau «head of football» de l’OM serait «un lâche»

29 juillet 2020

Passé par le FC Valence, Pablo Longoria ne semble pas y avoir laissé un souvenir chaleureux. D’après le secrétaire technique du club espagnol, le nouveau «head of football» n’est qu’un lâche et qu’un menteur.

Tout juste nommé «head of football» ou directeur général chargé du football, Pablo Longoria a été validé par André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM avait révélé samedi soir, quelques heures avant l’officialisation de l’arrivée de l’Espagnol qu’il espérait qu’il allait « bien s’intégrer » en lui souhaitant « le meilleur à l’OM » . Néanmoins, quelles que soient ses intentions et ses objectifs au sein du club phocéen, Pablo Longoria n’a pas effectué un passage réussi au FC Valence d’après un dirigeant du club ibérique.

« Il n'a rien démontré à Valence »