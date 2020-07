Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Recruter Lionel Messi, c’est mission impossible…

Publié le 30 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

En Italie, la rumeur d’une arrivée de Lionel Messi à l’Inter Milan fait énormément parler. Mais Antonio Conte le sait, c’est mission impossible avec le joueur du FC Barcelone.

Ayant mis en stand by les négociations avec sa direction pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi voit son avenir en Catalogne être remis en question. En effet, n’ayant plus qu’un an de contrat, l’Argentin pourrait donc être libre l’été prochain, ce qui donnerait des idées à certains clubs. Et ces derniers jours, de l’autre côté des Alpes, on s’est notamment enflammé sur une possible arrivée de La Pulga à l’Inter Milan. Faut-il vraiment y croire ? En Lombardie, on n’a pas cessé de démentir cet intérêt annoncé pour Messi et ce n’est pas Antonio Conte, entraîneur de l’Inter, qui dira le contraire.

L’Inter Milan n’y croit pas !