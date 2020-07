Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une concurrence colossale en coulisses pour Fofana ?

Publié le 30 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

L’ASSE va devoir batailler pour garder Wesley Fofana cet été, puisque le jeune défenseur des Verts figure sur les tablettes de nombreux clubs français et étrangers.

Malgré la défaite de l'ASSE vendredi en finale de la coupe de France face au PSG (1-0), Wesley Fofana a réussi à livrer une prestation remarquable et remarquée, à l’image de sa saison. D'ailleurs, selon le média italien Tuttosport , le jeune défenseur de l'ASSE serait parvenu à s’attirer les convoitises de nombreuses écuries françaises et étrangères.

Du beau monde sur Fofana ?

Le Milan AC et Leicester, déjà annoncés sur les traces de Wesley Fofana, envisageraient toujours de recruter le défenseur de l'ASSE. Par ailleurs, trois clubs Français seraient également en course dans ce dossier : l'AS Monaco, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, qui cherche quelqu’un pour épauler Jason Denayer puisque les prestations de Marcelo et Joachim Andersen n’ont été, jusqu'ici, que peu convaincantes. Mais du côté de l'ASSE, Claude Puel serait fermé à l’idée de voir Fofana quitter le Forez et compterait beaucoup sur lui pour la saison prochaine.